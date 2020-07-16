После матча лидеров Первой украинской лиги избили известного футбольного арбитра

Главное: После матча Первой украинской лиги между «Агробизнесом» и «Минаем» избили арбитра встречи Юрия Иванова. Делом занялась полиция.

Детали: В Первой лиге Украины произошел громкий скандал. После матча лидеров «Агробизнеса» из Волочиска и закарпатского «Миная», в котором гости победили со счетом 2-0, избили арбитра встречи Юрия Иванова.

Как сообщают спортивные СМИ, инцидент произошел «непосредственно на стадионе в судейской комнате».

Делом уже занялась полиция, которая сняла с арбитра побои.

Отметим, что во время матча Юрий Иванов «выписал» хозяевам восемь желтых карточек и поставил в их ворота пенальти.

После 24-х туров «Минай» занимает в Первой лиге второе место, а «Агробизнес» идет следом третьим. Оба клуба ведут борьбу за выход в Премьер-лигу.

Ранее мы вели репортаж с битвы «Миная» и «Динамо», о которой говорило все Закарпатье.

В тему: 7 июля 2020 года мы писали, что футболисты английского клуба устроили драку прямо на поле.

В прошлом году скандал разразился в испанском футболе: фанаты обозвали украинского футболиста нацистом, заставив арбитра прервать матч.