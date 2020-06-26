И. о. министра образования стал бывший «регионал» с «коррупционным хвостом»

Главное: Исполняющим обязанности главы Минобразования стал бывший «регионал» Сергей Шкарлет. Депутаты говорят, что за ним тянется «коррупционный хвост».

Детали: Исполняющим обязанности министра образования и науки Украины назначен ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет. Об этом накануне, 25 июня, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Я благодарю Любомиру Степановну (Мандзий) за ношу, которую она несла с честью и достоинством, исполняющего обязанности министра образования и науки Украины», — сказал он, сообщает «Левый берег».

Стоит отметить, что несколько дней назад Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не рекомендовал парламенту назначить Шкарлета министром образования и науки.

Кандидатуру Шкарлета в Раду внес премьер Денис Шмыгаль. Под стены парламента на пикет вышли ученые, которые были против этого назначения. Пикетчики утверждали, что Шкарлет был пойман на плагиате — списывании чужих работ.

На упреки в ходе заседания профильного комитета он требовал официальной экспертизы. А наличие нескольких элитных автомобилей и денежных сбережений, по которым у депутатов возникли вопросы, пояснил ректорской зарплатой.

«Я пришел в 2010 году в государственный ВУЗ из частного, где работал 10 лет, я абсолютно нормально работал и получал от акционеров приличную заработную плату, я ничего не прятал. Я ни копейки не заработал ни взятками, ни любыми другими намеками», — утверждал Шкарлет.

Нардеп от фракции «Голос» Инна Совсун на это ему ответила, что зарплаты в частных ВУЗах — не те, которые позволяют покупать автомобили за 40 тысяч долларов.

Другие депутаты также намекали о «коррупционных хвостах» Шкарлета: в январе этого года Черниговский технологический университет приобрел за государственный счет пикап Volkswagen Amarok VOLCANO стоимостью свыше 1,5 млн грн.

Сергей Шкарлет — доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение «Заслуженный деятель науки и техники Украины».

В 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский облсовет от «Партии регионов». Тогда в интервью он говорил, что поддерживал экс-президента Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет от партии БПП, но безуспешно.

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