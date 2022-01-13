Под Киевом загорелся большой склад автомобильных покрышек

Главное: В 60 км от Киева загорелся склад с использованными автомобильными покрышками. Небо заволокло ядовитым дымом.

Детали: На складе закрытого завода «Борекс» в Бородянке Киевской области горят использованные автомобильные шины. Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, площадь пожара составляет около 1000 кв. м.

Ситуация находится под контролем. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 27 человек и 7 единиц техники ГСЧС.

По состоянию на 9:30 пожар локализован.

В тему: В августе 2021 года в Киеве на ул. Марко Вовчок загорелись склады.