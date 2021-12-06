В Киевской области зафиксировано уникальное погодное явление

Главное: В Тетереве зафиксировали кристаллическую изморозь. Появились снимки погодного явления.

Детали: Редкое погодное явление было зафиксировано в Тетереве Киевской области в минувшие выходные. Тут зафиксировали кристаллическую изморозь.

Об этом сообщает метеорологическая станция Тетерев.

Отмечается, что это белый осадок, состоящий из мелких кристаллов льда из тонкой структуры.

Уточняется: «Такая изморозь появляется преимущественно ночью при безоблачном небе во время штиля или слабого ветра при наличии тумана или дымки».

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