На Камчатке разбился пассажирский самолет

Главное: В России на Камчатке с радаров пропал пассажирский самолет, на борту которого находилось 28 человек. Вскоре стало известно, что самолет потерпел крушение.

Детали: На Камчатском полуострове (территория РФ) перестал выходить на связь самолет Ан-26. Он выполнял пассажирский рейс. Об этом сообщает РИА Новости.

Утром в МЧС Росссии сообщили, что самолет, следующий в Палану на Камчатке, не выходит на связь. На борту находились 28 человек — 22 пассажира и шесть членов экипажа.

ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что пропавший на Камчатке Ан-26 перестал выходить на связь при посадке, о проблемах на борту экипаж не докладывал. Кроме того, источник допустил, что самолет мог упасть в море.

Вскоре стало известно, что пропавший Ан-26 разбился.

Возможной причиной крушения на Камчатке самолета Ан-26 с пассажирами на борту мог стать сильный боковой ветер. Самолет, вероятно, врезался в береговую скалу.

Часть обломков самолета попала в море. Обломки Ан-26 обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта.

К месту оперативно следуют спасатели на вездеходах. Продвижение осложнено темным временным суток и начавшимся морским приливом.

Глава Камчатского края Владимир Солодов добавил, что предположительно, катастрофа произошла при заходе на второй круг при посадке, была плохая видимость.

«Сейчас при исследовании места с воздуха обнаружены обломки воздушного судна: часть фюзеляжа на берегу, часть в воде и прибрежной зоне. В настоящее время на место выдвигаются специалисты для обследования места крушения и окончательного заключения», — сказал он.

В настоящее время следствием отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.

Появилось первое фото с места аварии пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Обломки самолета обнаружили в 3,8 км от аэропорта. Об этом сообщает ТАСС.

Одна часть фюзеляжа разбившегося Ан-26 находится на склоне сопки Пятибратка, вторая в море приблизительно в 4 км от побережья, сообщает Тихоокеанский флот.

По информации МЧС, обломки обнаружили в 3,8 км от аэропорта.

Первое фото с места крушения самолета опубликовал Telegram-канал Life Shot.

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