На Харьковщине внедорожник в лобовом столкновении уничтожил «Ланос» вместе с пассажирами

Главное: В результате ДТП в Чугуевском районе Харьковской области погибли три человека, ехавших в Daewoo Lanos. Год назад на этом же участке трассы с «Ланосом» столкнулся грузовик КамАЗ, погибли четыре человека.

Детали: Во второй половине дня 1 июня в районе 20 км автодороги Чугуев-Меловое в Харьковской области произошло столкновение автомобиля Toyota Hilux под управлением 52-летнего мужчины, который двигался со стороны города Купянск в направлении Харькова, и автомобиля Daewoo Lanos, который двигался во встречном направлении. Как сообщает Отдел коммуникации харьковской полиции, в результате ДТП 59-летний водитель легковушки и две его пассажирки скончались на месте.

Судя по фотографиям, удар пришелся им в лоб.

Водитель Toyota пострадал, его доставили в больницу.

В тему: 2 марта 2020 года на этом же участке трассы Чугуев — Меловое КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем Daewoo Lanos. Погибли 4 человека.