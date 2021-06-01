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Фото-Новости > На Харьковщине внедорожник в лобовом столкновении уничтожил «Ланос» вместе с пассажирами

На Харьковщине внедорожник в лобовом столкновении уничтожил «Ланос» вместе с пассажирами

Александр Панько
01.06.21 21:34
294
На Харьковщине внедорожник в лобовом столкновении уничтожил «Ланос» вместе с пассажирами

Главное: В результате ДТП в Чугуевском районе Харьковской области погибли три человека, ехавших в Daewoo Lanos. Год назад на этом же участке трассы с «Ланосом» столкнулся грузовик КамАЗ, погибли четыре человека.

Детали: Во второй половине дня 1 июня в районе 20 км автодороги Чугуев-Меловое в Харьковской области произошло столкновение автомобиля Toyota Hilux под управлением 52-летнего мужчины, который двигался со стороны города Купянск в направлении Харькова, и автомобиля Daewoo Lanos, который двигался во встречном направлении. Как сообщает Отдел коммуникации харьковской полиции, в результате ДТП 59-летний водитель легковушки и две его пассажирки скончались на месте.

Судя по фотографиям, удар пришелся им в лоб.

Водитель Toyota пострадал, его доставили в больницу.

Страшное ДТП в Харьковской области, в котором погибли трое людей

Страшное ДТП в Харьковской области, в котором погибли трое людей

В тему: 2 марта 2020 года на этом же участке трассы Чугуев — Меловое КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем Daewoo Lanos. Погибли 4 человека.

Тэги: ДТП, смерть, Харьковская область, криминал, Daewoo, новости Украины

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