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Фото-Новости > Тимошенко кардинально сменила имидж

Тимошенко кардинально сменила имидж

Агата Кловская
16.11.20 16:02
1739
Тимошенко кардинально сменила имидж

Главное: Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко снова сменила образ. Нардеп обновила прическу и, вероятно, увеличила губы, а также сделала подтяжку на лице.

Детали: Лидер «Батькивщины Юлия Тимошенко сегодня, 16 ноября, на заседании Согласительного совета Верховной Рады Украины предстала в новом образе. Об этом сообщает «Страна».

Так, лидер «Батькивщины», которая в последнее время носила собранные в хвост прямые волосы, сегодня предстала перед коллегами со слегка завитыми локонами. Их политик также собрала сзади.

Кроме того, заметны изменения и на лице Тимошенко: ее губы выглядят более пухлыми, чем обычно. Вероятно, она сделала процедуру по их увеличению. Чтобы дополнить образ, Юлия Тимошенко выбрала очки в темной оправе округлой формы.

новый имидж Юлии Тимошенко

новый имидж Юлии Тимошенко

новый имидж Юлии Тимошенко

новый имидж Юлии Тимошенко

новый имидж Юлии Тимошенко

новый имидж Юлии Тимошенко

В тему: Ранее были Опубликованы детские фото Юли Тимошенко.

Тэги: Юлия Тимошенко, общество, политика, имидж, образ

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