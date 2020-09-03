Теперь уже точно: Месси покидает «Барселону»

Главное: Лионель Месси точно покинет «Барселону». Об этом сказал его отец.
Детали: Отец легендарного аргентинца Лионеля Месси, ведущий переговоры о его переходе в новый клуб – Хорхе Месси, заявил, что его сын точно покинет каталонскую «Барселону». Он прилетел в Испанию.
Так, Хорхе Месси провел переговоры с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу, у которого сложилась конфликтная ситуация с 33-летним нападающим.
Выйдя из его офиса, папа футболиста сказал: «Мой сын не остается».
Он добавил: «Лео будет сложно остаться. Сложно. Но я ни с кем не общался по поводу перехода. Я ничего не знаю о «Манчестер Сити».
Отметим, что эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill продолжают считать фаворитом в гонке за Лионелем Месси именно английский клуб.
Напомним, его контракт с «Барселоной» заканчивается летом 2021 года, но Лионель Месси хочет уйти уже сейчас.
В тему: 26 августа 2020 года мы писали, что Месси может стать одноклубником самого дорогого футболиста Украины.