Стало известно, кому удалось освободить из захваченного автобуса на Волыни первых заложников

Главное: Из автобуса, захваченного террористом Максимом Кривош (псевдоним Максим Плохой) в Луцке, удалось освободить женщину, подростка и беременную девушку. Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста и записал соответствующее видео.

Детали: Из захваченного автобуса в Луцке вышло трое заложников. Как сообщает министра внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter, это произошло незадолго до 21 часа.

Как видно на видео, которое публикует канал «Волынские новости» в YouTube, от Театральной площади, где стоит автобус, удаляются три человека.

Как сообщает заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook, заложников из автобуса забрал заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль. По гео словам, «это пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка».

Как сообщает «Украинская правда», президент Украины Владимир Зеленский записал видео, на котором выполняет требование луцкого террориста, призывая всех посмотреть фильм «Земляне» (2005).

Справка: «Земляне» (2005) — документальный фильм, посвященный проблеме эксплуатации и убийств животных. Режиссер — Шон Монсон. Закадровый текст — Хоакин Феникс (сыгравший «Джокера»). Саундтрек написал музыкант Moby. Все они — веганы. В фильме показаны кадры, полученные при помощи скрытой камеры из зоомагазинов, «щенячих ферм», приютов для бездомных животных, птицефабрик, скотобоен, мест выделки и продажи кожи и меха, исследовательских лабораторий и др. Фильм очень жесткий, из категории 18+.

В тему: 21 июля 2020 года неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке.

Чуть позже стали известны новые подробности захвата, а также появилась реакция Зеленского.

В связи с захватом заложников в Луцке в центр города стянули бронетехнику. Местных жителей призывают оставаться дома или на работе и без надобности не выходить на улицу.

К вечеру стало известно, что луцкий террорист разрешил передать заложникам воду.