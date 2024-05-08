Стивен Кинг предложил Зеленскому и Путину на кулаках выяснить между собой отношения

Известный американский писатель Стивен Кинг высказался по поводу войны России в Украине и призвал «уладить между собой разногласия».

В частности, на своей странице в социальной сети X знаменитость предложил Владимиру Зеленскому и Путину сразиться друг с другом. «Король ужасов» убежден, что в поединке победил бы украинский президент.

Более того, Стивен Кинг предложил брать деньги за просмотр этого поединка.

«На мой взгляд, нужно прекратить сеять смерть, Путин и Зеленский должны уладить возникшие между ними разногласия mano a mano (в кулачном бою) с оплатой за просмотр. Хотелось бы посмотреть, как пан „З“ надерет задницу господину Путину», — написал он.

Напомним, Усик хочет задушить Путина.