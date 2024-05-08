Посол США уехала из России

Посол США в России Линн Трейс временно находится за пределами страны. Об этом сказал замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщили российские СМИ во вторник, 7 мая.

«Насколько нам известно, посол Трейси уехала на время из России, это было объявлено нам», — заявил он.

Рябков добавил, что об этом было сообщено в МИД за определенное время до того, как окончательно решился вопрос с приглашениями послов на так называемую «инаугурацию» Владимира Путина.

«Здесь есть в России поверенная в делах США. Соответственно, как я понимаю, в частности, из сообщения Госдепартамента вчерашнего, ее присутствие не было предусмотрено на церемонии», — отметил чиновник.

Отвечая на вопрос о том, были ли в последнее время непубличные контакты с США по тематике стратегической стабильности, Рябков добавил: «Нет, у нас минимальный идет диалог с Соединенными Штатами в целом, а именно по этой теме мы эпизодически обмениваемся мнениями по фрагментарным аспектам».

По его словам, Москва ожидает «изменений к лучшему в нынешней глубоко враждебной по отношению к России политике США».

Также Рябков пожаловался на «разрушительную эскалационную линию Вашингтона», из-за чего вроде бы под вопросом мораторий на размещение ракет средней и малой дальности.

Напомним, Германия отозвала посла из России.