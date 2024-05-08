Беларусь проводит проверку носителей ядерного оружия вслед за Россией

Согласно распоряжению Александра Лукашенко, военные Беларуси проводят проверку средств-носителей тактического ядерного оружия. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны Белоруссии.

По словам главы Министерства обороны Беларуси Виктора Хренина, распоряжение от Лукашенко было получено сегодня, 7 мая. В частности, к готовности к выполнению задач приводится дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25.

«Проверка будет проведена в соответствии строго с регламентом времени, установленным Главнокомандующим. В ходе нее будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами», — добавил министр обороны Беларуси.

Генерал-майор Виктор Гулевич рассказал, что в рамках проверки прошло перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром.

Напомним, США отреагировали на предстоящие ядерные учения России.