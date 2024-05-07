Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 476 460 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 7 мая.

Сообщается, что погибли уже 476 460 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 405 танков, 14 227 боевых бронированных машин, 12 287 артиллерийских систем, 1 057 РСЗО, 792 средства ПВО, 349 самолетов, 325 вертолетов, 9 717 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 149 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 16 509 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 017 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что ЕС хочет произвести два миллиона снарядов в следующем году.