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Новости > Компания AstraZeneca отзывает свою вакцину против COVID-19 по всему миру

Компания AstraZeneca отзывает свою вакцину против COVID-19 по всему миру

Агата Кловская
08.05.24 11:19
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Компания AstraZeneca отзывает свою вакцину против COVID-19 по всему миру

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca отзывает свою вакцину против COVID-19 по всему миру ввиду «избыточного доступа к усовершенствованным вакцинам» с момента начала пандемии. Об этом пишет Reuters.

Производитель также сообщил, что прекратит регистрацию вакцины Vaxzevria в Европе.

«С тех пор как было разработано несколько видов вакцин против COVID-19, наблюдается переизбыток вакцин, которые на нынешнем этапе более чем доступны», — заявили в компании.

В AstraZeneca отметили, что это привело к снижению спроса на вакцину Vaxzevria, которая отныне больше не производится и поставки которой так же больше не осуществляются.

Ранее AstraZeneca признала, что ее вакцина может вызывать побочные эффекты, включая образование тромбов и понижение уровня тромбоцитов в крови.

Напомним, в Нидерландах умер пациент, 613 дней болевший COVID-19.

Тэги: вакцина, коронавирус, AstraZeneca

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