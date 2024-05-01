Украина получила разрешение от некоторых партнеров бить западным оружием по РФ, — МИД Латвии

Западные партнеры уже передали Украине вооружение, не имеющее ограничений по ударам по территории Российской Федерации. Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью Европейской правде.

По ее словам, западные партнеры передают Украине оружие с договоренностью, что оно не будет использоваться для ударов по территории России. Но по мнению Браже, такой подход может измениться, и даже больше — он считает, что он уже меняется.

На вопрос журналиста, есть ли страны, которые позволяют Украине бить по территории России, она ответила одобрительно.

«Уже сейчас есть страны, уже предоставившие Украине оружие, без подобных ограничений», — сказала глава МИД Латвии.

В то же время она заявила, что это не та информация, которую следует объявлять публично.

«Конечно, не все объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до поры до времени. Главное — влияние на поле боя. Ведь есть выбор: говорить ли о чем-то громко, или просто делать то, что нужно», — сказала Браже.

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