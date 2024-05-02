Испанцы рассказали о вреде интервального голодания

Эксперты из университета имени Помпеу Фабры в Испании поведали о вреде интервального голодания. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что отказ от завтрака в связи с необходимостью соблюдать интервальную диету увеличивает риск развития сахарного диабета.

В проведенном исследовании приняли участие более ста тысяч взрослых людей, из которых 79% были женщинами.

Указывается на то, что они должны были фиксировать в специальных пищевых дневниках все употребляемые продукты в течение трех дней.

Ученые использовали эти записи, чтобы составить представление о пищевых привычках и рационе питания каждого участника в последующие два года.

После этого стартовал период наблюдения за испытуемыми, который длился около семи лет.

В итоге было зарегистрировано около тысячи новых случаев развития сахарного диабета второго типа.

Эксперты говорят, что вероятность появления этого заболевания была на 59% выше в группе добровольцев, которые регулярно завтракали позже девяти часов утра (по сравнению с теми, кто выбирал более раннее время приема пищи).

Информируется также, что пропуск завтрака (и поздний первый прием пищи) может предполагать интервальное голодание.

Поясняется, что питание по такой схеме характеризуется чередованием периодов полного отказа от пищи с временными промежутками, в течение которых есть можно.

Сейчас наиболее распространена методика 16/8, по которой непрерывно голодать следует в течение 16 часов.

Резюмируется, что пропуск завтрака в связи с необходимостью соблюдать интервальную диету может послужить причиной запуска в организме метаболических изменений, ведущих к диабету.

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