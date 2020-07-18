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В результате взрыва возле метро в Киеве пострадали четверо человек. Полиция считает, что это хулиганство

Автор: «Фраза»
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В результате взрыва возле метро в Киеве пострадали четверо человек. Полиция считает, что это хулиганство

Главное: Четыре человека ранены во время взрыва около станции метро «Шулявская» в Киеве. Открыто уголовное производство по статье о хулиганстве.

Детали: Как сообщает Отдел коммуникации Киева, одного из пострадавших, вечером 17 июля на линию «102» поступила информация о том, что на проспекте Победы произошел взрыв на выходе из станции метро «Шулявская». Прибывшие на место оперативники установили, что это произошло у расположенной здесь урны.

В результате происшествия пострадали четверо людей. Один из них, 22-летний студент был госпитализирован. По данным городского головы Виталия Кличко, он получил множественные травмы ног и сейчас в тяжелом состоянии находится в городской больнице № 17. Остальные самостоятельно обратились к врачам и после обследования были отпущены.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по статье о хулиганстве. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства этого события и происхождение предмета, взорвавшегося в мусорной урне.

Как сообщило КП «Киевский метрополитен» на своей странице в Facebook, случившееся не повлияло на движение поездов.

Скриншот сообщения КП "Киевский метрополитен" в Facebook

Взорвавшаяся урна у входа на станцию метро Шулявская в Киеве

Взорвавшаяся урна у входа на станцию метро Шулявская в Киеве

Видео с места происшествия публикует сообщество Киев оперативный в Facebook.

В тему: В ночь с 15 на 16 ноября 2011 г в центре Днепропетровска взорвалось взрывное устройство, заложенное в бетонную урну. В результате происшествия погиб финансовый директор одной из местных фирм, который подъехал к универмагу на Porsche Cayenne.

27 апреля 2012 года там же в течение часа произошло четыре взрыва, в результате которых пострадал 31 человек (в том числе 10 подростков), 26 из них были госпитализированы.

После этого в населенных пунктах по всей стране начали пропадать бетонные мусорные урны.

22 марта 2016 года взрывное устройство, начиненное металлическими шариками, сработало в урне на площади Богдана Хмельницкого в центре Кировограда.

Тэги: Киев, взрыв, Киевский метрополитен, хулиганство, криминал, урна, новости Украины, метро Шулявская

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