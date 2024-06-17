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Новости > Французы рассказали, почему вредно смотреть спорт по ТВ

Французы рассказали, почему вредно смотреть спорт по ТВ

Агата Кловская
17.06.24 04:49
218
Французы рассказали, почему вредно смотреть спорт по ТВ

Эксперты из Гренобльской школы менеджмента и Бизнес-школы Эм Лайон во Франции выяснили кое-что интересно. Они поведали, что смотреть спорт по ТВ – вредно.

По их словам, просмотр подобных программ может способствовать потере контроля над аппетитом.

В проведенном учеными опыте приняли участие 112 студентов, которых разбили на две группы и поместили в две разные аудитории для просмотра спортивных телепередач и сюжетов, не связанных с физической активностью.

Сообщается, что каждому добровольцу предоставили 70-граммовую чашку конфет, и тот должен был оценить качество телепередачи после трехминутного просмотра.

В итоге выяснилось, что подопытные (в первую очередь - мужчины), которые смотрели спортивные телесюжеты, скушали больше конфет по сравнению с людьми из второй группы.

Специалисты говорят, что подобная закономерность связана с феноменом мнимого достижения цели. Дело в том, что достижение небольших целей (например, завершение тренировки) может заставить людей почувствовать, что они заслужили вознаграждение (например, пищевое).

Оказалось, что ощущение мнимого достижения цели с последующим желание награды можно испытать даже тогда, когда успеха добивается кто-то другой (спортсмен на экране телевизора).

Примечательно, что женщины чаще осознанно контролируют и ограничивают количество съеденного, чтобы оставаться в рамках желаемого веса. А вот мужчины, у которых такая цель в большинстве случаев отсутствует, были более восприимчивы к перееданию в ходе просмотра спортивных состязаний по телевизору.

Ранее китайцы рассказали о большом вреде популярной привычки.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, ТВ

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