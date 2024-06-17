Китайцы объяснили, почему полезно пить кофе на работе

Эксперты из университета Сучжоу в Китае узнали кое-что новое о пользе кофе. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что употребление двух-трех чашек этого напитка во время рабочего дня снижает риск преждевременного ухода из жизни по причине опасных заболеваний.

В проведенном опыте принимали участие более десяти тысяч людей.

Они рассказали, сколько часов в день они проводят сидя, как часто тренируются и сколько чашек кофе обычно потребляют ежедневно.

Специалисты наблюдали за ними десять лет, после чего оценили, как изменилось состояние здоровья подопытных, а также узнали, сколько летальных исходов произошло.

В итоге оказалось, что у офисных работников, которые проводили за своими столами не менее шести часов в день, вероятность преждевременного ухода из жизни по причине различных заболеваний снижалась на 33% ниже при условии потребления двух-трех чашек кофе в день.

Поясняется, что длительное сидение коррелирует с повышенным риском летального исхода по причине болезней сердца, диабета и рака.

Резюмируется, что сильный антиоксидантный и противовоспалительный эффект кофе помогает нейтрализовать вред, наносимый здоровью недостаточной подвижностью.

Ранее британский диетолог объяснила, почему нельзя пить кофе рано утром.