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Дайджест > Зима 2022-2023 в Украине - что будет с отоплением?

Зима 2022-2023 в Украине - что будет с отоплением?

Агата Кловская
09.10.22 22:19
226
Зима 2022-2023 в Украине - что будет с отоплением?

7 октября в Киеве официально начался отопительный сезон. Правда, это не означает, что в домах киевлян одномоментно станет теплее. В первую очередь к отоплению должны подключить больницы, школы, детские сады и другие социально значимые учреждения.

Рассказываем о начале отопительного сезона в Киеве и как Украина собирается переживать одну из сложнейших зим в своей истории.

Как начнётся отопительный сезон в Киеве

В пятницу, 7 октября, в Киеве официально начался отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. В первую очередь тепло получат больницы, школы, детские сады и другие социально значимые учреждения.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, даже в этом случае объекты к отоплению будут подключать индивидуально — по заявкам их руководителей.

«Руководители этих заведений будут самостоятельно определять целесообразность или пока нецелесообразность включения тепла, чтобы, с одной стороны, обеспечить комфорт пребывания в помещениях, а с другой — не тратить зря тепло», — отметил столичный глава.

Кличко также сказал, что большинство учреждений социальной инфраструктуры оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, позволяющими регулировать поставки тепла и максимально эффективно использовать энергоносители.

Однако жилые дома, судя по всему, пока что подключать не собираются. По крайней мере в КГГА отметили, что будут ориентироваться на погодные условия, чтобы решение о начале подключения тепла было «взвешенным и рациональным».

Как будет проходить отопительный сезон в Киеве

По вполне очевидным причинам нынешняя зима может стать одной из самых сложных, если не самой тяжёлой, за историю независимой Украины. В Киевской городской государственной администрации сообщили, что температура воздуха в столичных квартирах будет согласно действующим нормативам. На сегодняшний день это не меньше 18 градусов выше нуля.

Заместитель главы КГГА Пётр Пантелеев отметил, что тепловые предприятия Киева могут работать таким образом, чтобы достигнуть необходимых показателей. Он добавил, что нынешний отопительный сезон без преувеличения будет самым сложным в истории независимой Украины, а главным риском являются обстрелы со стороны РФ, которые могут быть направлены против критической инфраструктуры.

Кроме того, городские власти разработали для жителей столицы инфографику с ориентировочной мощностью электроэнергии на квартиру и отдельных электроприборов. Кроме того, киевлянам советуют проверить мощность своих электроприборов, чтобы знать, какие из них желательно не включать одновременно, поскольку это может повлечь за собой перегрузку в работе электросетей и создание аварийных ситуаций.

«Электрическое оборудование и сети должны стабильно работать зимой в условиях повышенной нагрузки, ведь система электроснабжения резервна для обеспечения тепла. Однако в случае включения всех мощных электроприборов не избежать перегрузки», — объяснил Пантелеев.

Как будет проходить отопительный сезон в Украине

Власти обещают, что и в остальных городах Украины температура в жилых домах будет на уровне 18 градусов тепла. Глава Министерства развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов назвал оптимальную температуру, которая должна быть в каждом доме этой зимой.

«Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18–20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы», — отметил он.

При этом в пресс-службе «Нафтогаза» сообщили, что в украинских подземных хранилищах в начале октября 2022 года сосредоточено 13,9 млрд куб. м газа для использования в осенне-зимний период. Сообщается также, что «Нафтогаз» с начала года увеличил добычу газа в западных областях Украины на 2% по сравнению с прошлогодними показателями.

При этом эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечает, что даже этих 14 миллиардов кубометров может не хватить для полноценного прохождения отопительного сезона.

«Проблема в том, что в случае прекращения транзита российского газа Украине придётся реверсом качать газ из хранилищ на западе страны на юг, восток и в центр. И при таком сценарии 14–15 миллиардов кубометров не хватит для полноценного прохождения отопительного сезона. Поэтому, кстати, правительство ранее озвучивало необходимость закачки 19 миллиардов кубометров газа. Но это уже нереальная цифра. Потому всё упирается в транзит российского газа», — отметил он, добавив, что украинцам нужно готовиться к тотальной экономии газа и холоду в домах.

Другой серьёзной проблемой Корольчук считает возможный дефицит электроэнергии. По его словам, если выйдут из строя один-два энергоблока АЭС, пусть даже на короткий срок, то Украине нечем будет заместить дефицит атомной генерации.

«Традиционно такой дефицит замещали тепловые электростанции, но в сегодняшних условиях мощностей ТЭС может не хватить. И это проблема», — отметил эксперт, добавив, что украинцам надо быть готовым к веерным отключениям электроэнергии.

Кроме того, неясным остаётся вопрос с прохождением отопительного сезона на неподконтрольных Украине территориях, поэтому в подконтрольных войскам РФ населённых пунктах Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей тепла зимой может не быть.

«Отопительный сезон этой зимой в Луганской области не удастся провести, особенно в тех городах, где в течение более четырёх месяцев дома страдали от обстрелов. Российские войска уничтожили там практически всю инфраструктуру. При быстрой деоккупации области будем просить людей не возвращаться надолго в свои населённые пункты — даже при восстановлении тепловых котлов отремонтировать систему теплоснабжения, развёрнутую по городам, до зимы невозможно», — отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Впрочем, в Министерстве реинтеграции сообщили, что жителей прилегающих к зоне боевых действий территорий обеспечат топливной древесиной. На помощь из государственного бюджета выделили более 560 миллионов гривен. Средства распределят в соответствии с предложениями военных администраций. Получить дрова смогут жители 8 областей Украины:

— Донецкой;
— Запорожской;
— Николаевской;
— Сумской;
— Харьковской;
— Херсонской;
— Днепропетровской;
— Черниговской.

Что до тарифов на тепло, то до весны их украинцам повышать не будут. Цена за кубометр составит 7,4 гривны до конца отопительного сезона. Кроме того, жителям Украины пообещали, что получатели субсидий на отопление в прошлом году смогут получить их и в этом году.

Другой хорошей новостью в преддверии отопительного сезона является то, что в гидрометцентре сообщили, что в этом году суровой зимы не будет.

«Такая вероятность для Украины мизерна. Все зимы у нас с температурным режимом выше нормы. Не исключаются морозные периоды, возможно, даже сильные. Но они будут короткими и на общем периоде зимы не скажутся», — отметил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

По материалам украинских СМИ

Тэги: Киев, зима, отопительный сезон, война в Украине

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