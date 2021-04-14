Запад ищет замену Зеленскому в Украине. Того, кто сможет развязать открытую войну против России

Президент Украины Владимир Зеленский утратил любую возможность для маневра на международной арене. Он как переговорщик не устраивает никого — Россия давно поставила на нем крест, Байден 5 месяцев не звонил после выборов в США, потому говорить было не о чем, Макрон и Меркель не обсуждают с ним перспективы мирного процесса на востоке Украины.

Казалось бы, единственный, с кем у Зеленского есть общение — это турецкий президент Режеп Тайип Эрдоган, обсуждают будущие боевые действия на востоке. Но, почему именно Эрдоган? Есть очень понятный ответ.

В октябре прошлого года Зеленский проходил «смотрины» на встрече с главой британской разведки МИ-6 Ричардом Муром. Интересно, что шеф МИ-6 Ричард Мур — свободно владеет турецким языком, был послом в Турции и близко дружит с президентом Турции Эрдоганом. В 2016 году, когда в Турции был госпереворот, он советовал правительству поддержать своего турецкого товарища. И вообще Мур регулярно выступает за более тесные связи с турецким президентом Эрдоганом, в том числе чтобы можно было с его помощью оказывать давление на Россию.

Таким образом, можно утверждать, что Зеленского плотно взяли в оборот британские спецслужбы, которые на этот раз через Эрдогана передали ему нужные вводные для дальнейшей эскалации на востоке Украины.

Хотя, Зеленский — и боевые действия — это конечно же смешно. Откуда у вчерашнего клоуна может быть хоть зеленое понятие о боевых действиях. Продать землю — может, ввести незаконные санкции — может, разгромить основы государственного управления — может. Но, в случае полномасштабных боевых действий, он будет только тормозить принятие решений и может сдать всё и сбежать со своего поста.

Именно поэтому, необходимо внимательно присмотреться к ближайшему окружению Зеленского, в поисках той сильной руки, которая в случае начала войны «подвинет» президента. Ведь очевидно, что клоун в бронежилете — это сюжет только для коротких видосиков, а вот, когда будет все по-настоящему — нужен будет серьезный генерал.

Тот, который возьмет на себя управление украинской армией и будет головой отвечать за сохранность военной техники, беспилотников и прочего вооружения, которым запад будет накачивать Украину.

И будет не моргнув глазом отправлять на смерть тысячи украинских солдат.