В НАТО отреагировали на обломки иранских «мопедов» в Румынии

НАТО после падения российских «Шахедов» на территории Румынии обвинило РФ в «безответственности». Но «никаких признаков» того, что Россия намеренно атаковала Румынию в альянсе не увидели. Об этом сообщает Sky News , которую цитирует спикер Альянса.

В НАТО не видят «никаких признаков» того, что Россия намеренно атаковала Румынию «Шахедами». В то же время этот инцидент указывает на «безответственные и потенциально опасные» случаи вторжения российских беспилотников в воздушное пространство члена Альянса.

«Хотя НАТО не имеет информации, которая бы указывала на умышленное нападение России на территорию Альянса, эти действия являются безответственными и потенциально опасными», — заявил спикер.

Североатлантический альянс в течение последних дней усилил меры мониторинга и наблюдения, в том числе и воздушное патрулирование.

Напомним, оккупанты атаковали энергообъекты в двух областях.