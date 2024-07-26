Британцы рассказали, как деревья спасают людей

Эксперты из Бирмингемского университета в Великобритании поведали о том, как деревья буквально спасают людей. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что леса помогают сдерживать глобальное потепление не только благодаря поглощению углекислого газа из воздуха в ходе фотосинтеза – оказалось, что кора деревьев также улавливает метан, который обладает мощным парниковым эффектом.

Указывается на то, его выбросы обеспечивают до 30% глобального потепления.

Оказалось, что микробы в древесной коре удаляют в атмосферный метан также эффективно, как это делают почвенные бактерии.

Подчеркивается, что данный процесс делает леса на 10% более ценными для климата, чем считалось раньше.

Во время своего опыта специалисты изучили тропические леса в Амазонии и Панаме, умеренные широколиственные деревья в Уайтхэм-Вудс в английском Оксфордшире, и бореальные хвойные леса в Швеции.

По их словам, поглощение метана оказалось сильнее всего в тропических лесах, вероятно, потому, что микробы процветают в теплых влажных условиях.

Информируется, что, как продемонстрировала оценка глобальной площади деревьев с помощью лазерного сканирования, мировой вклад деревьев составляет от 24,6 до 49,9 миллионов тонн удаленного из атмосферы метана, что заполняет пробел в понимании глобальных источников и поглотителей этого газа.

Ранее в Австралии решили ударить пивом по парниковому эффекту.