Названы самые полезные злаки для похудения

Эксперты из университета Арканзаса в США поведали о том, какие злаки помогут похудеть и отрегулировать уровень сахара в крови. Появились данные их отчета.

Во время своей работы они изучили различные виды натуральной клетчатки.

Ученые оценили такие варианты пищевых волокон, как пшеничный декстрин, пектин, резистентный крахмал, бета-глюканы и целлюлозу, содержащиеся в растительной пище.

В ходе опыта американцы кормили лабораторных мышей едой с разными формами клетчатки, отслеживая массу их тела, содержание жира, уровень сахара в крови и состояние кишечных бактерий.

В итоге выяснилось, бета-глюканы из овса и ячменя оказались единственным видом клетчатки, который увеличил количество полезных бактерий Ilebacterium в пищеварительной системе, что привело к увеличению энергозатрат организма и потере веса.

Указывается на то, что у животных на диете с бета-глюканами также наблюдалось повышение концентрации бутирата в кишечнике.

Дело в том, что бутират высвобождает глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1), то есть натуральный белок, аналогичный по действию препаратам с семаглутидом, стимулирующим производство инсулина.

Сообщается, что часть преимуществ потребления пищевых волокон заключается в высвобождении ГПП-1 и других кишечных пептидов, которые регулируют аппетит и массу тела.

Ранее американцы поведали о пикантном вреде ожирения для мужчин.