Канадцы разгадали еще одну космическую тайну

Эксперты из университета Торонто в Канаде разгадали еще одну космическую тайну. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ученые выявили взаимосвязь между очень большими и очень малыми космическими объектами, то есть сверхмассивными черными дырами и частицами темной материи.

Они узнали, что это взаимодействие позволяет гигантским черным дырам сливаться воедино.

Говорится, что в прошлом году астрофизики объявили об обнаружении «гула» гравитационных волн, пронизывающих космос.

Специалисты считали, что этот фоновый сигнал исходит от миллионов сливающихся сверхмассивных черных дыр, каждая из которых в миллиарды раз массивнее нашего Солнца.

Но, как указывается, теоретическое моделирование продемонстрировало, что сближение двух сверхмассивных черных дыр останавливается на расстоянии около трех световых лет, или одного парсека.

Сказано, что данный феномен назвали «проблемой последнего парсека», и он противоречил теории о возможности слияния сверхмассивных черных дыр.

Информируется, что проблема последнего парсека возникала из-за взаимодействия между облаками, или гало темной материи, окружающими сверхмассивные черные дыры и мешающими им слиться в одну.

Сейчас же канадцы создали модель, согласно которой плотность гало темной материи остается достаточно высокой для взаимодействия таким образом, чтобы сближение черных дыр продолжалось вплоть до объединения в один объект.

Сообщается, что кроме предоставления информации о слияниях малых дыр и фоновом сигнале гравитационных волн, новые результаты также позволили чуть лучше понять природу темной материи.

Резюмируется: «Мы узнали, что эволюция орбит черных дыр очень чувствительна к микрофизике темной материи, и это означает, что мы можем использовать наблюдения за слияниями сверхмассивных черных дыр, чтобы лучше понять эти частицы. Наша работа – это новый способ помочь понять корпускулярную природу темной материи».

Ранее мы писали, что в будущем космонавты будут пить мочу.