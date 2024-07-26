Озвучена еще одна веская причина завести домашнее животное

Эксперты из университета Мин Чуань на Тайване назвали еще одну вескую причину завести домашнее животное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ученые проанализировали взаимосвязь между наличием у людей питомцев и их душевным благополучием.

Во время своего опыта специалисты опросила 228 владельцев собак, кошек и других домашних животных, чтобы выяснить, как рабочий стресс влияет на их удовлетворенность жизнью и эмоциональное истощение, а также узнать о том, может ли сильная привязанность к любимцу смягчить пагубные последствия перенапряжения из-за трудовых обязанностей.

В итоге оказалось, что наличие питомцев парадоксальным образом усиливает эмоциональное истощение у страдающих от рабочего стресса людей.

Впрочем, добавляется, что хозяева животных сообщали, что, невзирая на более глубокие переживания, их любимцы помогают им бороться со стрессом и легче переносить нагрузки в связи с занятостью и оставаться довольными жизнью.

Информируется, что это говорит о том, что привязанность к домашним животным может служить формой социальной поддержки, помогая смягчить неблагоприятные последствия стресса, подобно поддержке со стороны близких человеческих отношений, заключили исследователи.

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