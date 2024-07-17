Гастроэнтеролог рассказала, какие продукты нельзя есть натощак

Российский гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко поведала о том, какие продукты нельзя есть натощак. Иначе могут быть проблемы со здоровьем.

Эксперт сказала: «Натощак нежелательно употреблять фрукты, овощи сырые, соки различные, особенно свежевыжатые».

Добавляется, что они очень агрессивно влияют на желудок, повышают его кислотность, провоцируют неприятные ощущения.

По ее словам, если выбирать между цельным фруктом и смузи, предпочтительнее остановиться на цельном фрукте.

Говорится: «Лучше цельный фрукт, в котором содержатся все полезные вещества, который дает больше насыщения, но не натощак».

Ранее диетолог рассказал, как овощи могут навредить здоровью.