Работаем над снятием ограничений для Украины, — Байден

Администрация Белого дома работает над тем, чтобы снять ограничения по применению Украиной дальнобойного оружия в войне с Россией. Об этом сказал президент США Джо Байден, сообщает Reuters.

Так, отвечая на вопрос журналиста, снимут ли США ограничения на использование Украиной оружия большой дальности против России, Байден сказал, что его команда «работает над этим сейчас».

По информации источников агентства, США близки к соглашению о предоставлении Украине дальнобойного оружия, но Киеву придется подождать несколько месяцев, поскольку американцы решают технические вопросы перед любой поставкой.

Напомним, Великобритания, вероятно, уже приняла решение позволить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России.