В России школьник напал с молотком на учеников и учителей. Есть пострадавшие

В школе российского Челябинска ученик совершил нападение на других школьников и учителей с помощью молотка, нанеся травмы, по меньшей мере, четырем людям. Об этом пишут росСМИ в понедельник, 16 сентября.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что ЧП произошло в школе № 68. Он также поручил выяснить, как ученик смог принести молоток в школу без внимания со стороны охраны.

По словам очевидцев, 13-летний ученик пришел в школу во всем черном в середине первого урока, однако не пошел сразу в класс, а прошел мимо и отправился в сторону туалета.

Через несколько минут он с криками забежал в кабинет, где шел урок биологии, и начал размахивать молотком. Сначала он ударил одну из девушек по голове, затем учительницу. После этого школьник ударил еще одну девочку и мальчика, выбежал из кабинета и побежал по коридору.

Подросток был задержан, а на месте работают полицейские и психологи. Причины такого поведения неизвестны. По предварительным данным, школьник мог играть в суицидальную игру. В настоящее время он находится в больнице.

Напомним, в России школьник с пистолетом и ножом взял в заложники гимназистов.