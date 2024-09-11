Трамп сделал громкое заявление по поводу войны в Украине во время дебатов с Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сделал громкое заявление по поводу войны в Украине. Оно прозвучало во время дебатов с демократкой Камалой Харрис, которые проходили в эфире телеканала ABC News.

Политик сказал: «Я сделаю это быстро и закончу войну Украины и России. Если я буду избранным президентом, то сделаю это еще до того, как стану президентом».

Он добавил: «Я хочу остановить войну. Я хочу спасти жизни людей, которых без необходимости убивают миллионами».

Дональд Трамп говорит: «На мой взгляд, для нас важнее всего положить конец войне и достичь соглашения, согласовать сделку. Мы должны положить конец уничтожению человеческих жизней».

Вспомнил республиканец и действующего президента страны Джо Байдена: «Он даже не позвонил Владимиру Путину по телефону и вообще кому-либо за прошедшие два года. Они даже не пытаются это сделать. Этот конфликт давно необходимо урегулировать».

Ранее мы писали, что Трамп и Харрис обменялись колкостями во время дебатов.