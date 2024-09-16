Ирина Геращенко, соратница Порошенко, отбеливала в сюжетах убийц Гонгадзе, – блоггер

Депутат от «Евросолидарности» Петра Порошенко Ирина Геращенко во время своей журналистской карьеры на «Интере» отбеливала убийц Гонгадзе и снимала фейковые репортажи, чтобы скрыть его убийство. Об этом пишет блоггер Сергей Иванов и приводит видео одного из таких репортажей, где рассказывается о том, что Гонгадзе видели после исчезновения во Львове.

«Геращенко, которая сейчас активно скучает по Гонгадзе, отбеливала его убийц и снимала фейковые репортажи. Это фрагмент сюжета авторства Ирины Геращенко, сотрудницы телеканала пророссийского олигарха Фирташа "Интер", в котором она утверждает, что "Гонгадзе после похищения видели во Львове", - отмечает Иванов, приводя видео сюжета.

По словам блоггера, таким образом тогдашняя власть «заметала следы» в убийстве журналиста.

«Напомню, что тогда власти пытались скрыть заказное убийство журналиста, поскольку сами его организовали. В эфирах провластных телеканалов, на одном из которых работала Геращенко, осуществлялись системные вбросы типа "Гонгадзе поссорился с женой и уехал из Киева", "Гонгадзе на самом деле жив, но скрывается", "Гонгадзе после похищения видели во Львове" и другие фейки, которые власть продуцировала руками Геращенко и подобных ей», — отмечает блогер.

Как отмечает Иванов, после таких репортажей карьера нынешней приспешницы Порошенко пошла вверх.

«Она стала депутатом и ультрапатриоткой, что не мешало ей поддерживать близкие отношения с представителями преступной власти, убившей Гонгадзе. И никакие поцелуи с Новинским и объятия с Медведчуком, не мешали ей ежегодно "с большой болью" писать об этом. Такое лицемерие, к сожалению, не является чем-то исключительным. Скажем, нынешний шеф Геращенко — Порошенко — „давил руку и обнимал“ путина, несмотря на сотни погибших на тот момент на Востоке защитников и замученных гражданских», — резюмирует блогер.

Как сообщалось, в Украине 16 сентября чествуют память украинского журналиста Георгия Гонгадзе. В этот день в 2000 году он пропал без вести. Позже, 2 ноября того же года в лесу возле Таращи был обнаружен безголовый труп Георгия. Через некоторое время в Украине разразился кассетный скандал после обнародования «пленок Мельниченко», свидетельствовавших о причастности властей к убийству журналиста Г. Гонгадзе. Ирина Геращенко входит в ближайший круг лидера Европейской Солидарности Петра Порошенко. Она является действующим нардепом от Порошенко.