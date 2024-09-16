Путин ездил в Монголию к шаманам, — Spiegel

Российский правитель Владимир Путин посещал Монголию для встречи с шаманами. Об этом в колонке для Spiegel пишет российский журналист Михаил Зыгарь.

Версию о поездке Путина к шаманам обсуждают источники, близкие к Кремлю. Монголия и Тува, куда Путин наведывался накануне, считаются родиной самых могущественных шаманов мира, а диктатор уже много лет по-особенному относится к мистике.

Как пишет Зыгарь со ссылкой на кремлевский источник, перед началом полномасштабного вторжения в Украину Путин также консультировался с различными шаманами. Все мистики предсказывали победу России.

Более того, в Москве ходят слухи, что Путин не применит ядерное оружие без благословения шаманов, чтобы не разгневать духов. Зыгарь отмечает, что Путин «якобы вернулся из Монголии довольным».

Напомним, Зеленский призвал изолировать Путина.