Кардиолог рассказала, как правильно пить кофе

Российский кардиолог Юлия Маршинцева поведала о том, как правильно пить кофе. Есть свои нюансы.

Так, по ее словам, здоровому человеку можно употреблять до пяти чашек этого напитка в день, а делать это следует без сливок, молока и сахара.

Уверяется, что кофе не оказывает негативного влияния на сердце здорового человека.

В чистом виде этот напиток способен помочь уменьшить уровень холестерина в крови и снизить риск развития диабета, а также некоторых видов рака.

Кроме этого указывается, что допустимая доза кофе для каждого человека индивидуальна и зависит от особенностей здоровья и организма.

Ранее стало известно о пользе кофе для памяти.