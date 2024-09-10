Американцы выяснили, чем опасно световое загрязнение

Ученые из США поведали о том, чем опасно световое загрязнение. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что оно способно повышать риск болезни Альцгеймера, в первую очередь у молодых людей.

Во время своей работы эксперты оценили карты светового загрязнения 48 американских штатов и данные пациентов из этих регионов.

Людей поделили на пять групп: от самой низкой до самой высокой ночной освещенности.

Сказано, что для людей в возрасте 65 лет и старше распространенность болезни Альцгеймера была сильнее связана с ночным световым загрязнением, чем с некоторыми другими факторами риска: злоупотреблением алкоголем, хронической болезнью почек, депрессией и ожирением.

Добавляется, что диабет, гипертония и перенесенный инсульт сильнее влияли на риск болезни Альцгеймера, чем световое загрязнение.

В то же время, как уточняется, для людей в возрасте до 65 лет интенсивность ночного освещения была связана с риском болезни Альцгеймера сильнее, чем любой другой фактор риска, изученный в исследовании.

В отчете говорится: «Это может означать, что молодые люди могут быть особенно чувствительны к воздействию света ночью, отметили ученые».

Резюмируется, что людям, особенно с факторами риска деменции, может быть полезно использовать маски для сна и плотные шторы.

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