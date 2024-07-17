Стало известно о пользе и вреде шоколада

Российский медик Рамил Шахвеледов поведал о пользе и вреде шоколада. Врач раскрыл некоторые нюансы.

Он рассказал: «Шоколад, особенно темный, богат антиоксидантами, такими как флавоноиды и полифенолы. Эти вещества помогают бороться с окислительными процессами в организме и защищают клетки от повреждений».

Добавляется: «Шоколад стимулирует выработку эндорфинов и серотонина, то есть гормонов счастья. Это может помочь улучшить настроение и снизить уровень стресса».

Указывается, что умеренное потребление темного шоколада может снизить риск заболеваний сердца, улучшить кровообращение.

Информируется, что флавоноиды, содержащиеся в шоколаде, могут улучшить память и концентрацию, а также снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний.

Кроме этого, специалист отмечает, что шоколад содержит полезные элементы, такие как магний, железо и цинк, которые необходимы для нормального функционирования организма.

Впрочем, эксперт предупреждает: «Если говорить про вред шоколада, то молочный и белый шоколад содержат большое количество сахара, что может привести к набору веса, развитию диабета и ухудшению состояния зубов».

Также стоит помнить, что шоколад это калорийный продукт, и его чрезмерное потребление может привести к ожирению и связанным с ним заболеваниям.

В то же время, шоколад содержит кофеин, который в больших количествах может вызывать нервозность, бессонницу и учащенное сердцебиение.

Сказано, что у некоторых людей шоколад может вызвать аллергические реакции (кожные высыпания, зуд и отек) и психологическую зависимость, особенно у людей, склонных к эмоциональному перееданию.

Было поведано: «Шоколад – продукт, который может приносить как пользу, так и вред в зависимости от количества и качества потребляемого продукта».

Резюмируется: «Чтобы максимально использовать его полезные свойства и минимизировать риски, следует выбирать темный шоколад с высоким содержанием какао (не менее 70%) и употреблять его в умеренных количествах. Так можно наслаждаться вкусом шоколада, не нанося вреда своему здоровью».

Ранее ученые придумали, чем заменить какао в шоколаде.