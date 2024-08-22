В Иране нашли мужчину с очень пикантными способностями

Ученые из Себзеварского медицинского университета в Иране обнаружили очень необычного мужчину. Они изучили его.

В отчете говорится о том, что был проанализирован феномен синестезии у пациента, который видит яркие всплески цвета при оргазме и белизну при болях в груди.

Поясняется, что синестезия представляет собой редкое неврологическое явление, при котором стимуляция одного чувства непроизвольно активирует другое.

Так, по словам экспертов, некоторые люди видят цвета, когда слышат музыку, или ощущают вкусы, читая слова.

Указывается также, что около 4% населения нашей планеты испытывают ту или иную форму синестезии.

Специалисты наблюдали за 31-летним мужчиной, которого указали как Р. Тот поведал, что во время полового акта испытал резкое изменение зрения в момент оргазма. Иранец уверяет, что в этот момент он увидел окружающие предметы очень резко и ярко, а все вокруг было окрашено оттенками розового. По его словам, окружение казалось залитым утренним светом даже в темной комнате.

Информируется, что после консультаций со специалистами Р. узнал о феномене синестезии.

Пациент рассказал, что в юности страдал от приступов сильной боли в груди, вызванных пролапсом митрального клапана, а когда ему становилось хуже, вместе болевыми ощущениями приходило чувство белизны.

Исследователи провели несколько тестов с мудчиной для оценки его визуальной организации и образности.

Подчеркивается, что данная диагностика не выявила никаких отклонений в зрительном восприятии, а пациенту поставили диагноз синестезии, признав, что его случай включает две особенно редкие формы.

Иранцы отметили, что существует более 150 зарегистрированных типов синестезии, каждый из которых обладает уникальными характеристиками.

Говорится, что распространенные формы включают видение цветов при восприятии звуков или ассоциацию определенных вкусов с определенными словами, но столь сильные переживания, как цветная боль и оргазм в цвете, являются одними из самых редких, о них сообщалось лишь в небольшой части случаев.

Было установлено и то, повлияли ли переживания Р. на его сексуальное удовлетворение, ведь ранее полагалось, что синестезия во время сексуальной активности может влиять на общий сексуальный опыт, потенциально усиливая некоторые аспекты и ослабляя другие.

К примеру, женщины с синестезией могут испытывать повышенное сексуальное желание, но также и снижение вовлеченности в половой акт со своим партнером из-за большей погруженности в синестетический опыт.

Резюмируется, что в случае Р. его сексуальная жизнь не была затронута цветными оргазмами, и он не сообщал о каких-либо дисфункциях или неудовлетворенности.

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