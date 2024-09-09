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Новости > Названа средняя зарплата в Украине

Названа средняя зарплата в Украине

Александр Панько
09.09.24 13:53
235
Названа средняя зарплата в Украине

В Государственной службе статистики уверяют украинцев, что зарплаты в стране растут. Опубликованы официальные цифры.

Информируется, что средняя зарплата штатных работников в Украине выросла во втором квартале этого года на 22,1% до 20 964 гривен.

Отмечается, что в гривнах это выше на 49,6% по сравнению с довоенным 2021-м годом (было 14 014 гривен).

Подчеркивается, что зарплата также выше в долларовом эквиваленте и составляет 526 долларов, тогда как до войны цифра была 514 долларов.

Также сказано, что самая высокая зарплата сейчас в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла на 37,1% до 50 188 гривен.

Далее идут: «Финансовая и страховая деятельность» (39 890 гривен, рост на 21,6%), «Профессиональная, научная и техническая деятельность» (28 300 гривен, 23,7%), «Государственное управление и оборона» (27 285 гривен, 24,4%).

При этом самые низкая зарплата в сфере «Образование» (15 076 гривен, 15,7%).

Ранее мы писали, что резервы Украины возобновили рост.

Тэги: общество, экономика, финансы, зарплата, новости Украины

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