Турция желает организовать переговоры между США и Ираном

Турция хочет стать площадкой для переговоров между США и Ираном. Об этом сообщили в администрации страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Там информировали: «Турция предложила свою площадку для возобновления переговоров между США и Ираном, но окончательное решение остается за сторонами, и Анкара готова поддержать любой формат и место проведения диалога, которые они сочтут приемлемыми».

Подчеркивается: «Приоритетом для нас является прекращения огня и стабильность в регионе».

Ранее Трамп жестко высказался по поводу войны с Ираном.