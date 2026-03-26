Трамп жестко высказался по поводу войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп вновь высказался по поводу войны с Ираном. Сделал ряд жестких заявлений.

В социальной сети Truth Social он написал: «Им лучше поскорее стать серьезнее, пока не стало слишком поздно, потому что, как только это произойдет, пути назад уже не будет, и это будут неприятно».

Глава государства уверяет, что Ирана нет шансов развернуть ход конфликта в свою пользу.

Американский лидер добавил: «Они умоляют нас заключить сделку, что им и следовало бы делать, поскольку они были уничтожены».

Ранее Китай призвал США и Иран договариваться, а не воевать.