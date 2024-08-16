Оккупанты заявили об атаке на Севастополь. Также было громко в Керчи

Рано утром так называемый глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил об атаке БпЛА и работе ПВО в городе. Об этом в пятницу, 16 августа, он написал в Telegram.
Развожаев изначально указал, что силы ПВО якобы уже сбили один из беспилотников.
Впоследствии Развожаев сообщил о якобы трех сбитых дронах над акваторией Севастополя.
«Все службы приведены в состояние боевой готовности, — добавил он.
Также в районе Керчи прогремели взрывы после чего в районе паромной переправы «валит дым». Об этом в пятницу, 16 августа, в Telegram сообщает Крымський ветер.
Позже паблик сообщил о взрыве в Черноморском.
Перед этим оккупанты сообщили о перекрытии Крымского моста.
Напомним, Буданов объяснил, почему Крым легче освободить военным путем.