Оккупанты заявили об атаке на Севастополь. Также было громко в Керчи

Рано утром так называемый глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил об атаке БпЛА и работе ПВО в городе. Об этом в пятницу, 16 августа, он написал в Telegram.

Развожаев изначально указал, что силы ПВО якобы уже сбили один из беспилотников.

Впоследствии Развожаев сообщил о якобы трех сбитых дронах над акваторией Севастополя.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности, — добавил он.

Также в районе Керчи прогремели взрывы после чего в районе паромной переправы «валит дым». Об этом в пятницу, 16 августа, в Telegram сообщает Крымський ветер.

Позже паблик сообщил о взрыве в Черноморском.

Перед этим оккупанты сообщили о перекрытии Крымского моста.

Напомним, Буданов объяснил, почему Крым легче освободить военным путем.