В Украине продлили сроки подачи документов для магистрантов

Министерство образования и науки Украины (МОН) продлило сроки подачи документов на бюджет для магистров. Об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий в Facebook .

Желающие поступить на бюджет в магистратуру смогут подать документы до 18:00 27 августа. В МОН приняли такое решение из-за сегодняшнего массированного удара по территории нашей страны и длительной воздушной тревоги в большинстве регионов.

В письме ведомства говорится, что министерство в течение дня получало обращения абитуриентов, которые не могут выполнить требования к зачислению в определенные сроки. Отмечается, что подать документы в приемные комиссии нужно было до 18:00 26 августа.

Также был перенесен срок зачисления поступающих по государственному или региональному заказу с 27 на 28 августа.

В МОН отмечают, что соответствующее письмо было направлено руководителям высших учебных заведений.

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