Украина призвала Беларусь отвести войска от границы

Вооруженные силы Республики Беларусь под видом учений сосредотачивают значительное количество личного состава, в том числе ССО, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику, в Гомельской области вблизи северных границ Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отдельно зафиксировано присутствие наемников бывшей ЧВК Вагнер.

В ведомстве предупредили, что проведение учений в пограничной полосе и непосредственной близости к объекту атомной энергетики, Чернобыльской АЭС создает угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом.

«Призываем должностных лиц Республики Беларусь не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы — прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в РБ систем огня. Отмечаем, что Украина никогда не предпринимала и не собирается предпринимать никаких недружественных действий против белорусского народа», — отметили в сообщении.

В то же время в случае нарушения государственной границы Украина предпримет «все необходимые меры в порядке реализации гарантированного Уставом ООН права на самооборону».

Также отмечается, что все скопления войск, военные объекты и пути снабжения территории Беларуси будут «законными целями» для Вооруженных Сил Украины.

Напомним, украинцев призвали воздержаться от поездок в Беларусь.