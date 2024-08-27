Татаров может помогать антикоррупционерам уклоняться от армии – СМИ

Активисты и журналисты, занимающиеся антикоррупционной деятельностью, могут уклоняться от мобилизации в ВСУ благодаря влиянию заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова. Как пишет «Закон и бизнес», одним из мотивов чиновника может быть заинтересованность в деятельности антикоррупционеров.

«Единственная каста тех, кого не призывают в армию и не привлекают за эти и другие преступления к уголовной ответственности – это общественные активисты. Это может свидетельствовать о наличии у них влиятельных покровителей во власти и в правоохранительной системе», – отмечает издание.

Так, по разным причинам от армии уклоняется глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, в отношении которого ГБР расследует ряд уголовных дел. В частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder, который волонтеры передали для ВСУ.

А журналист Юрий Бутусов, ранее публично обещавший идти служить на передовую, оформил отсрочку от мобилизации, как отец трех дочерей. В то же время он периодически ездит на войну и фотографируется в военной форме.

Другой активист – руководитель фонда «DEJURE» Михаил Жернаков – недавно разыскивался из-за неявки по повестке. Он был оштрафован за уклонение от мобилизации и по результатам прохождения ВЛК был признан полностью пригодным к военной службе.

Чтобы уклониться от армии, Жернаков предоставил справку, что преподает на 0,75 ставки в Киевской школе экономики. Но под давлением СМИ вынужден был признать, что не работает там.

В свою очередь журналист Юрий Николов для уклонения от службы прикрывается больной мамой.

Также долгое время военной службы избегают Орест Рудый, муж соучредительницы ЦПК Дарьи Каленюк, главный эксперт StateWatch Александр Леменов, главный редактор движения «Чесно» Александр Салиженко и другие активисты.

«Если принять во внимание разношерстность перечисленных людей, объединяющим элементом может быть единственное лицо – тот, кто во власти контролирует правоохранительную и карательную систему, а именно – Олег Татаров. Ведь именно он может одновременно выдать нужным ему активистам так называемый белый билет и обеспечить их непривлечение к уголовной ответственности за уклонение от службы или за совершение других преступлений», – пишет «Закон и бизнес».

Издание объясняет, что некоторые антикоррупционеры иногда позволяют себе резкие посты в адрес Татарова, чтобы поддерживать свой имидж независимых от Банковой активистов.

Напомним, командующий Сил Теробороны обращался в ГБР, чтобы наказать командира воинской части за незаконные командировки и выплаты активисту Шабунину.