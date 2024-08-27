Zhuque: китайцы хотят выпустить весьма необычный смартфон

Китайская компания Xiaomi планирует выпустить необычный смартфон Zhuque, в котором вообще не будет кнопок. Сделать это хотят в первой половине 2025-го года, пишет издание SmartPrix.

Указывается на то, что новинка станет первой в своем роде благодаря отсутствию физических кнопок.

Впрочем, как уточняется, какие технологии будут использоваться для замены физических кнопок, пока неизвестно.

В публикации сказано, что среди возможных вариантов – управление жестами, чувствительные к давлению грани или управление голосовыми командами.

Кроме этого, стало известно, что грядущему смартфону предрекают подэкранную селфи-камеру, которая превзойдет по качеству снимков аналогичное решение, используемое в Samsung Galaxy Z Fold.

Известно, что за производительность Zhuque будет отвечать разогнанная версия предстоящего чипа Snapdragon 8+ Gen 4, который также будет использоваться в Xiaomi 15S Pro, выходящий весной-летом следующего года.

Информируется: сколько будет стоить Xiaomi Zhuque и на каких рынках компания планирует его представить, неизвестно.

Напомним, что сейчас единственный смартфон без кнопок это Meizu Zero, представленный еще в январе 2019-го года, но он так и не поступил в продажу.

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