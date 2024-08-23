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Новости > Депутат Гетманцев, зам ГНИ Сокур, Кауфман и «черный» табачный рынок в Украине, - СМИ провели расследование

Депутат Гетманцев, зам ГНИ Сокур, Кауфман и «черный» табачный рынок в Украине, - СМИ провели расследование

Автор: «Фраза»
23.08.24 19:05
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Депутат Гетманцев, зам ГНИ Сокур, Кауфман и «черный» табачный рынок в Украине, - СМИ провели расследование

Данил Гетманцев (глава парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики) неоднократно заявлял о том, что «черный» рынок табачных изделий реализует продукцию через сети ларьков, в которых не стоят кассовые аппараты. Однако, как пишет ОРД, депутат ничего не говорит о том, кто главный поставщик табачной продукции на этот рынок ларечников. Это монопольный дистрибьютор «Тедис Украина» бизнесмена Бориса Кауфмана, который сейчас находится под следствием по нескольким уголовным делам: от уклонения от уплаты налогов до организации преступной организации в Одессе.

Далее издание сообщает: «Тедис», который связан с российским олигархом Игорем Кесаевым, поставляет на «черный» рынок Украины за наличные сигареты и объем этого рынка, судя по аналитике, увеличивается. 70% платы ларечников наличными идет «Тедису». Мотивация платить наличными подпитывается скидками от 1%. Они не сильно бьют по карману Кауфмана, так как он сохраняет при себе 20% НДС и 10% при обналичивании. Чуть ниже мы объясним, откуда эта сумма и как нам врут высокие чиновники о борьбе с черным рынком табачных изделий. За первые семь месяцев этого года Борис Кауфман получил от ларечников не менее 10 млрд грн. И на этом фоне очень странно выглядит и Гетманцев, и замглавы ГНС Евгений Сокур. Они прекрасно видят все суммы, объемы, но заверяют вышестоящее руководство и граждан в том, что ситуация улучшается. И Сокур, и Гетманцев понимают, что происходит, но обеспечивают «Тедису» Кауфмана «крышу» на уровне парламента и налоговой.

Заявления о том, что в Украине улучшилась ситуация на табачном рынке и уменьшилась доля нелегальных продаж благодаря «закрытию серых производств» не выдерживают критики. За первое полугодие 2024 года и июль включительно с табачного рынка буквально «пропали» около 30 млрд грн, с которых бюджет недополучил налоги. Официальные лица манипулируют статистикой, пытаясь прикрыть полный провал и ухудшение ситуации. Чуть ниже мы объясним, как с этой ситуацией связаны глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, и.о. заместителя главы Государственной налоговой инспекции Евгений Сокур и владелец дистрибьюторской компании-монополиста «Тедис Украина» Борис Кауфман. По данным координатора Экономической экспертной платформы и ассоциированного эксперта CASE в Украине Олега Гетмана, на табачном рынке растет уплата налогов, из чего делается дальнейший вывод о том, что «уменьшается тень».

Если взглянуть на график объемов продаж, которые измеряются в гривне, то можно предположить, что тезисы о росте продаж и «уменьшении тени» верны. Но эксперты и официальные лица манипулируют этими данными, не уточняя, чем вызван рост. А он полностью объясняется увеличением на 20% акциза на табачные изделия. В целом, цена одной пачки сигарет год к году выросла на 24%. Но даже, если сравнить данные продаж за январь-июль 2023 года, с этим годом, то видно падение выручки на 3,46 млрд грн.

Если перевести денежные суммы в количество проданных сигарет, то получается падение продаж на 24% год к году.

Происходит падение «белых» продаж табачных изделий в Украине.

При этом происходит парадоксальный рост производства сигарет, который можно отследить по оплаченным за каждый месяц акцизным обязательствам.

В июне-июле оплата акцизных обязательств производителями, что говорит об увеличении производства табачных изделий. И это совершенно не совпадает с общим падением продаж сигарет в Украине, которому позавидовал бы минздрав любой страны. В итоге, из «белых» продаж в годовом выражении пропала продукция на 30 млрд грн вместе с ее потребителями (каждый четвертый курильщик). Единственный путь, по которому она могла «исчезнуть» — это поставка продукции на теневой рынок за наличные. И здесь мы напрямую приходим к главным действующим лицам это схемы — Кауфману, Гетманцеву и Сокуру. Первый поставляет сигареты на десятки миллиардов на «черный» рынок, второй обеспечивает прикрытие на уровне парламента, а третий — непосредственно в ГНС.

Кого же Гетманцев пытается убедить в том, что он не видит, как Кауфман грабит Украину? Тут выбор прост: или дурак, или в теме. А в Украине нет ни одного человека, который бы сказал, что Гетманцев дурак. Возникает вопрос и к Государственной налоговой службе, где не весь свет сошелся клином на Сокуре. Вы же видите, что делает Кауфман и что он начинает скупать производителей табачных изделий явно не для того, чтобы увеличить наполнение государственного бюджета во время полномасштабной войны. Почему молчит Бюро экономической безопасности, которое в «темную» используют для того, чтобы расширить влияние Кауфмана в Украине?".

Тэги: контрабанда, Борис Кауфман, Данил Гетманцев, Евгений Сокур, Тедис Украина

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