Роналду рассказал, чем будет заниматься по завершении карьеры

Криштиану Роналду не хочет быть тренером после завершения карьеры игрока. Более того, известный португальский форвард вообще не видит себя в футболе в будущем.

В то же время игрок «Аль-Насра» пока не собирается вешать бутсы на гвоздь, Роналду не планирует завершать и карьеру в сборной Португалии.

«Когда я уйду из сборной, я никому заранее не скажу об этом. Это будет очень спонтанное решение с моей стороны, но и очень хорошо продуманное. Сейчас хочу помочь национальной сборной в предстоящих матчах. Впереди у нас Лига наций, и мне очень хотелось бы сыграть. На данный момент я не думаю о том, чтобы стать тренером первой или любой команды. Мне это даже в голову не приходит, я никогда об этом не думал. Я не вижу, чтобы мое будущее проходило через это. Я вижу, что занимаюсь другими делами, кроме футбола, но только Бог знает, что нас ждет в будущем», — цитирует Роналду Goal.

Напомним, Криштиану Роналду установил абсолютный рекорд YouTube.