Похороны Алена Делона засекретят

Похороны французского актера Алена Делона засекретят. Об этом поведали в коммуне Души-Монкорбон, где пройдет церемония.

Там говорят, что семья артиста желает сохранить в тайне подробности похоронной церемонии, не распространяя информацию для широкой публики.

Отмечается: «Как того просит семья, никакая информация о похоронах не будет сообщена. Муниципалитет намерен уважать пожелания семьи».

Напомним, что актер скончался в прошлое воскресенье в возрасте 88 лет.

Ранее мы писали, что Алена Делона похоронят в часовне с десятками собак.