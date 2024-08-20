Зеленский анонсировал создание министерства единства

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будет создан институт, который будет объединять украинцев за рубежом и способствовать противодействию российским нарративам. Об этом он сказал на совещании руководителей иностранных дипломатических учреждений Украины, передает Офис президента.

«Наряду с привычной работой через систему МИД Украины об этом говорили с премьер-министром, готовим запуск нового института, который обеспечит достаточную силу глобального украинского единства. Миллионы наших людей в других странах, их связи и отношения с Украиной, защита наших общих интересов как нации — все это будет сферой ответственности нового института. Фактически это должно быть министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев. Прежде всего — за границей», — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что образовательные, культурные и информационные потребности украинцев в других странах требуют большей активности от государства. По его словам, это — принципиально новая задача для Украины, связанная с количеством соотечественников за рубежом, и одной системе МИД с этим не справится.

«Нужен институт, который будет вести другие государственные институты к определенным целям. В ближайшее время представим все детали», — сказал президент.

Он добавил, что государство должно модернизировать свои институты так, чтобы они отвечали современной задаче единения всех украинцев вокруг Украины, вокруг защиты Украины и укрепления позиций в мире.

«Считаю, что для этого мы должны усилить наше институциональное присутствие в странах-партнерах. Это будет сделано двумя путями. Так, уже принято решение об открытии новых консульств Украины за рубежом, в частности в Польше, Германии, Болгарии, Италии, Чехии, Словакии, Франции. Где-то — дополнительные, где-то — впервые в истории, но это очень важно — там, где есть присутствие украинцев, там, где украинские сообщества нуждаются в большем внимании», — отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский сменил посла в далекой стране.