Девушке из Норвегии покорился уникальный героический рекорд

Норвежка Карен Кюллесе в возрасте 21 года покорила Южный полюс, став, таким образом, самым молодым человеком, которому это удалось сделать. Об этом местным СМИ поведал ее отец.

Уникальное событие произошло накануне, вечером понедельника, 13 января.

Свое покорение девушка совершила на лыжах в гордом одиночестве.

Известно, что она преодолела 1 130 километров, везя с собой две пары саней с припасами и оборудованием, в начале пути их вес составлял сто килограммов.

На путь у нее ушло 54 дня, а средняя температура воздуха составляла минус 25 градусов.

Норвежка признавалась, что наибольшая мотивация для нее это стремление доказать самой себе, что она может с этим справиться.

Резюмируется, что за два дня до конца пути будущая рекордсменка сообщала, что дорога стала трудной и у нее появились проблемы с дыханием, а остаток пути она прошла в специальной маске.

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