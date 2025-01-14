Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Девушке из Норвегии покорился уникальный героический рекорд

Девушке из Норвегии покорился уникальный героический рекорд

Александр Панько
14.01.25 16:40
176
Девушке из Норвегии покорился уникальный героический рекорд

Норвежка Карен Кюллесе в возрасте 21 года покорила Южный полюс, став, таким образом, самым молодым человеком, которому это удалось сделать. Об этом местным СМИ поведал ее отец.

Уникальное событие произошло накануне, вечером понедельника, 13 января.

Свое покорение девушка совершила на лыжах в гордом одиночестве.

Известно, что она преодолела 1 130 километров, везя с собой две пары саней с припасами и оборудованием, в начале пути их вес составлял сто килограммов.

На путь у нее ушло 54 дня, а средняя температура воздуха составляла минус 25 градусов.

Норвежка признавалась, что наибольшая мотивация для нее это стремление доказать самой себе, что она может с этим справиться.

Резюмируется, что за два дня до конца пути будущая рекордсменка сообщала, что дорога стала трудной и у нее появились проблемы с дыханием, а остаток пути она прошла в специальной маске.

Карен Кюллесе

Ранее британцы рассказали об Антарктиде кое-что неожиданное.

Тэги: рекорд, мир, спорт, Южный полюс

Комментарии

Статьи

06.01.25 10:22

К российской атаке на «Фразу» присоединился «создатель кризисов» Денис Шинкаренко

Автор: «Фраза»

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.01.25 16:24

Германия в январе развернет ЗРК Patriot у границы с Украиной

14.01.25 16:17

Физик из Германии разгадал интересный секрет кроссвордов

14.01.25 15:28

Усик ответил, готов ли дать реванш Дюбуа

14.01.25 15:19

Ученые заявили, что каждые две недели в мире исчезает один язык

14.01.25 14:35

Санкции США обрушили акции нефтяных компаний РФ

14.01.25 14:11

Ученые озвучили идеальный рецепт популярного итальянского блюда

14.01.25 14:04

Диетолог назвала самое полезное масло для пожилых людей

14.01.25 13:15

Москва подтвердила контакты с Вашингтоном во время войны в Украине

14.01.25 13:13

В России поражен ряд оборонных заводов, — ЦПД

14.01.25 13:13

В России поражен ряд оборонных заводов, — ЦПД

14.01.25 12:14

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

14.01.25 09:26

Фицо предложил Зеленскому встретиться. Президент Украины отреагировал

13.01.25 16:50

В ЕС опасаются, что Трамп пойдет на мирные переговоры по Украине без них, - Euractiv

13.01.25 14:37

У Трампа не исключили разговор с Путиным в ближайшее время

13.01.25 10:19

У Трампа сделали заявление о мобилизации в Украине 18-летних

13.01.25 09:38

Швейцария готова предоставить площадку для встречи Трампа и Путина по Украине, — СМИ

13.01.25 09:22

Зеленский предложил Ким Чен Ыну забрать пленных солдат КНДР, но есть условие

10.01.25 13:42

В Раде ответили, могут ли 17-летних парней оштрафовать за непостановку на учет

10.01.25 10:47

У Трампа меняется подход к войне в Украине, — FT

10.01.25 18:35

Железняк – работает на "российских агентов" Сивковича и Гетманцева? Медийщик Иванов рассказал, почему якобы Голос хочет уволить Галущенко

10.01.25 14:36

Американцы составили список самых полезных фруктов и ягод

08.01.25 16:22

Австралийцы объяснили, почему опасно… ковыряться в носу

08.01.25 16:07

Ирландцы раскрыли интересный нюанс похудения

08.01.25 12:27

Немцы поведали о еще одном жутком последствии коронавируса

08.01.25 12:44

Обнаружен белок, который замедляет старение

08.01.25 12:38

Китайцы объяснили, чем так опасна жирная пища

09.01.25 15:16

Метапневмовирус добрался до Киева

10.01.25 15:57

Датчане объяснили, чем же так полезна морковь

10.01.25 10:18

Microsoft продолжит поддерживать Украину и в этом году

Фото и Видео
В России поражен ряд оборонных заводов, — ЦПД
В России поражен ряд оборонных заводов, — ЦПД
В России поражен ряд оборонных заводов, — ЦПД
В России поражен ряд оборонных заводов, — ЦПД
Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Поляки сняли фильм, в котором диктатора Путина сыграет ИИ
Поляки сняли фильм, в котором диктатора Путина сыграет ИИ
Omi: устройство для чтения мыслей можно купить за $89
Omi: устройство для чтения мыслей можно купить за $89
Байден едва не уснул на похоронах Картера
Байден едва не уснул на похоронах Картера
Пошлые комментарии к фото моделей OnlyFans разрушили карьеру немецкого политика
Пошлые комментарии к фото моделей OnlyFans разрушили карьеру немецкого политика
Лос-Анджелес охватил эпичный пожар
Лос-Анджелес охватил эпичный пожар
Появились страшные подробности землетрясения в Тибете – число жертв растет
Появились страшные подробности землетрясения в Тибете – число жертв растет
В Саудовской Аравии произошло эпичное наводнение
В Саудовской Аравии произошло эпичное наводнение
В Тибете произошло жуткое землетрясение – погибли десятки людей
В Тибете произошло жуткое землетрясение – погибли десятки людей
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди