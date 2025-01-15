В Южной Корее впервые в истории арестовали президента

В Южной Корее арестовали президента Юн Сок Еля. Такое произошло впервые в истории страны.

Политика обвиняют в мятеже.

Известно, что колонна автомобилей, в одном из которых находился Юн Сок Ель, покинула территорию резиденции и направилась в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц.

Политик, в свою очередь, заявил о «добровольной явке на допрос» с целью избежать кровопролития.

Стоит добавить, что в проведенной операции участвовали около двухсот полицейских и сорока следователей.

Случилось это после того, как подразделения военных, также охраняющие резиденцию, согласились не мешать следователям при исполнении ордера на арест главы государства.

Ранее мы писали, что Южная Корея оказалась на грани хаоса.